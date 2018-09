20-jähriges Bestehen

Resse. Der Förderverein der Grundschule Resse feiert am Wochenende sein 20-jähriges Bestehen. Es wird am Sonnaben, 8. September, ab 19.30 Uhr eine Feier im Gasthof Löns in Resse geben, die der Förderverein vorbereitet und ausrichtet. Alle Freunde und Förderer des Vereins sind willkommen. Es gibt Musik und Leckeres vom Büfett. Der Eintritt ist frei.