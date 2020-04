30 COVID-10-Fälle im Heidekreis

Heidekreis. Seit dem 1. April 2020 gibt es insgesamt 30 laborbestätigte Corona-Fälle im Landkreis. Jeweils ein weiterer Fall ist in der Stadt Walsrode und in der Samtgemeinde Schwarmstedt aufgetreten. Eine erkrankte Person befindet sich derzeit im Heidekreis-Klinikum, die andere erkrankte Person in häuslicher Quarantäne. Die engen Kontaktpersonen der beiden Infizierten sind ebenfalls in häuslicher Quarantäne.