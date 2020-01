30 Minuten Auszeit am Freitagabend

Singen und Schweigen in St. Michaelis

Bissendorf. Auch im Jahr 2020 lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zu Abendgebeten in der Tradition der französischen Gemeinschaft von Taizé. Am Freitag, 24. Januar, beginnt in der Bissendorfer Kirche um 19 Uhr ein weiteres Mal diese von Gesang und Stille geprägte Andacht. „Ich höre oft, wie gut es tut, die Woche mit ihren Gedanken und Aufgaben für ein paar Minuten zur Ruhe zu bringen“, beschreibt Pastor Thorsten Buck das Angebot. Und das gemeinsame Gebet am 4. Advent hat gezeigt, dass die Menschen dieses Angebot schätzen – ein weiteres Mal war jeder einzelne Platz der Christophoruskirche besetzt. Und so öffnet nun wieder St. Michaelis in Bissendorf die Türen – ab 18.40 Uhr ist ein Ankommen in Stille möglich. Da neben bekannten Gesängen der vergangenen Wochen auch neue Melodien auf die Besucher warten, gibt es um 18.50 Uhr die Gelegenheit, sich in die eingängigen Gesänge einzustimmen.