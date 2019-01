30 Minuten Auszeit am Freitagabend

Singen und Schweigen in St. Michaelis

Bissendorf. Auch im Jahr 2019 lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis zu Abendgebeten in der Tradition der französischen Gemeinschaft von Taizé. Am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr beginnt in der Bissendorfer Kirche diese von Gesang und Stille geprägte Andacht. „Ich höre oft, wie gut es tut, die Woche mit ihren Gedanken und Aufgaben für ein paar Minuten zur Ruhe zu bringen“, beschreibt Pastor Thorsten Buck das Angebot. Und die vergangenen Monate mit ihren Taizégebeten haben gezeigt, dass es eine Sehnsucht nach Stille und einem biblischen Wort für Kopf und Herz gibt. Neben bekannten Gesängen der vergangenen Wochen warten wieder neue Melodien auf die Besucher, begleitet von Klavier und Gitarre. Wer sich in die eingängigen Gesänge einstimmen möchte, hat ab 18.45 Uhr die Gelegenheit dazu.