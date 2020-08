3.500 Euro Schaden

Bissendorf. Eine 35-jährige Toyota-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug am Dienstag zwischen 8.30 und 15.45 Uhr ordnungsgemäß an der Bahnhofstraße in der Nähe des Bissendorfer Bahnhofs abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen,

dass zwischenzeitlich Motorhaube und Windschutzscheibe des Toyota beschädigt worden waren. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall hatte sich der Unfallverursacher vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Auch in diesem Fall bittet die Polizei Mellendorf um Zeugenhinweise unter der Rufnummer ( 0 51 30) 97 70.