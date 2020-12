3.500 Euro Schaden

Brelingen. Eine 48-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Sonntag um 13.35 Uhr die Straße Im Hagen (L380) in Fahrtrichtung Negenborn. Um in ihre Grundstückseinfahrt auf der rechten Seite einzufahren, scherte sie nach links aus. In diesem Moment fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Golf rechts an dem Dacia vorbei. Die 48-Jährige bog nach rechts ab ohne auf den Golf zu achten. Es kam zum Zusammenprall beider Pkw, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Der Golf war durch den Unfallschaden nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.