4,26 Promille

Gailhof. Nach einem Hinweis wurde am Dienstag um 12.11 Uhr der 44j-jährige Auslieferungsfahrer eines Renault Master in Gailhof an der Fuhrberger Straße kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Überprüfung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von 4,26 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.