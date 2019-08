Anmeldeschluss ist Montag, 19. August

Wedemark. Die Reservistenkameradschaft Wedemark lädt ein zum 5. Wedemarker Flotter Schritt am Sonnabend, 24. August. Die Teilnahme von Förderern und Gästen an dieser Marschveranstaltung ist erwünscht. Angeboten werden sechs Kilometer Leistungsmarsch im Rahmen KLF und zehn Kilometer (Familienausflug). Ziel der Veranstaltung ist es, die Kameradschaft und den Kontakt mit zivilen Blaulichtkräften, sowie Bürgern der Region Wedemark zu fördern. Veranstaltungszeitraum: 10 bis 14 Uhr. Anmeldungen aller Teilnehmer an: RK Wedemark /c/o Knuth Uhland, Poststraße 15, 29690 Lindwedel, telefonisch unter (0 50 73) 92 63 70 oder per Mail an service@rk-wedemark.de. Alle Teilnehmer werden während der Veranstaltung mit Getränken versorgt. Im Anschluss findet der Familientag der RK Wedemark statt, mit Kuchen und Grillen. Getränke gehen auf eigene Kosten. Wer hier teilnehmen möchte gibt diese bitte bei der Anmeldung an. Für Reservisten gilt folgende Anzugordnung: Feldanzug, Flecktarn gem. Zentralrichtlinie A2-2630/ 0-0-5, gegebenenfalls Nässe- und Kälteschutz. Für alle anderen Teilnehmer: robuste Kleidung; dem Wetter angepasst. Anmeldeschluss ist Montag, 19. August.