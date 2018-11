51. Wedemarkschau für Rassegeflügel

Wiechendorf Die Kreisverbandsschau und Kreisverbandsjugendschau des Kreisverbandes Hannover, die 51. Wedemarkschau für Rassegeflügel findet am Sonnabend, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, im Vereinsheim der Rassegeflügelzuchtvereinigung auf dem Hof Schnehage in Wiechendorf, Am Taubenfelde 3 statt. Eröffnungsfeier ist am 1. Dezember ab 10.30 Uhr. Öffnungszeiten: 1. Dezember 11 bis 17 Uhr und 2. Dezember 10 bis 16 Uhr. Es werden zahlreiche Rassetiere (Gänse, Enten, Zwerghühner, Hühner und Tauben) gezeigt und von fachkundigen Preisrichtern bewertet. Die Besucher erwartet, neben den aktraktiven Rassen, eine Tombola sowie ein reichhaltiges Kuchenbüfett im Vereinsheim.