7. Resser Moorfest

Resse. Zum siebten Resser Moorfest am Freitag, 7. September, laden der Verein Bürger für Resse und der Aktionskreis Hannoversche Moorgeest alle Freunde, Förderer und Ehrenamtliche ein. Das Fest findet ab 18 Uhr auf der Terrasse und dem Garten am Mooriz statt. In der Zwischenzeit wurde mit dem Ausbau des Moorerlebnispfades begonnen, erste Veränderungen sind schon gut sichtbar. Fast gleichzeitighaben die Arbeiten an der Heidefläche begonnen. Auch diese Fläche wird nach der Fertigstellung ein besonderes Highlight für Resse werden. In Kürze beginnen wieder Entkusselungsarbeiten und es soll an einem Torf-Schaustich gearbeitet werden. Für all diese Arbeiten sind weiterhin fleißige ehrenamtliche Helfer nötig. Damit bei all diesen Aufgaben das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommt, wird zu diesem Abend eingeladen.