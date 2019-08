8. Resser Moorfest

Resse. Das traditionelle Resser Moorfest wird in diesem Jahr bereits zum achten Mal gefeiert. Los geht es am Sonnabend, 7. Septemver ab 18 Uhr auf der Terrasse und im Garten am Mooriz.

In den vergangenen zwölf Monaten hat sich einiges Erfreuliches getan. Am 17. Mai wurde der neu gestaltete Erlebnispfad feierlich eröffnet. Der Pfad ist nun zu einem großen Teil über einen Holzsteg für mobilitätseingeschränkte Personen begeh- und erlebbar. Sehr interessant sind die Erlebniselemente neben dem Holzsteg. Besonders hervorzuheben sind die Plattform am Libellengewässer sowie der Moorsumpf mit Pumpe. Der Rest des Lehrpfades ist

über Häckselwege zu begehen. Inzwischen zieht der Moorerlebnispfad zahlreiche einheimische und auswärtige Besucher an und ist für den Ort Resse und die Gemeinde Wedemark eine echte Bereicherung.

Auch die Renaturierung der Heidefläche hat Fortschritte gemacht. Es sind neue Wege entstanden sowie eine sehr schöne Sitzgruppe mit Blick über die zukünftige Heide. Leider wurden schon kurz nach Aufstellung der Holzbänke diese mit Graffiti verziert. Die Entwicklung der Heidefläche muss abgewartet werden, es wurde Heidemahd aufgebracht, eventuell muss da noch einmal nachgearbeitet werden. Es haben sich auf der freien Fläche aber schon wieder einige besondere Heidepflanzen angesiedelt und auch bestimmte Tierarten wurden schon gesichtet und haben nun wieder einen guten Lebensraum. All diese Dinge und noch viel mehr werden an diesem Abend Thema sein. Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr wieder die Firma Grimsehl mit einem Grillstand. Außerdem soll es für die Liebhaber von süßen Sachen in diesem Jahr Waffeln geben. Natürlich ist auch für kühle Getränke gesorgt.