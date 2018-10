A 7: Grunderneuerung zwischen der Anschlussstelle Mellendorf und der Anschlussstelle Schwarmstedt

Sperrung der AS Mellendorf in Fahrtrichtung Hamburg

Wedemark. Auf der A 7 laufen derzeit zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Schwarmstedt die Bauarbeiten zur Grunderneuerung der Richtungsfahrbahn Hamburg. Im Zuge der aktuellen Verkehrsführung wird die Anschlussstelle Mellendorf in Fahrtrichtung Hamburg von Montag, 29. Oktober, ab circa 7 Uhr bis Freitag, 9. November, circa 20 Uhr gesperrt. Grund für die Sperrung sind die Erneuerungen der Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Ver- kehr in Verden mit. Für die Dauer der Arbeiten ist ein Abfahren von der Autobahn aus Richtung Hannover kommend und ein Auffahren auf die Autobahn in Richtung Hamburg an der Anschlussstelle Mellendorf nicht möglich. Auf der Richtungsfahrbahn Hannover ist die Anschlussstelle weiterhin nutzbar. Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Hannover kommen und an der Anschlussstelle Mellendorf abfahren möchten, werden gebeten, die nachfolgende Anschlussstelle Berkhof zu nutzen. Von hier aus werden die Verkehrsteilnehmer über die vorhandene Bedarfsumleitung U 32 (Berkhof – Mellendorf) bis zur Anschlussstelle Mellendorf zurückgeführt. Die Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Mellendorf auf die A 7 in Richtung Hamburg auffahren möchten, werden über die Bedarfsumleitung U 45 (Mellendorf – Berkhof) bis zur Anschlussstelle Berkhof geführt.