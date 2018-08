A 7: Grunderneuerung zwischen der Anschlussstelle Mellendorf und Schwarmstedt

Nächtliche Vollsperrungen der A7 zwischen der AS Schwarmstedt und Mellendorf in Fahrtrichtung Hannover

Schwarmstedt/Wedemark. Auf der A 7 laufen derzeit zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Schwarmstedt die Bauarbeiten zur Grunderneuerung der Richtungsfahrbahn Hamburg. Im Zuge der aktuellen Verkehrsführung sind aufgrund von Fahrbahnschäden auf der Richtungsfahrbahn Hannover Sanierungsarbeiten im gesamten Baustellenbereich notwendig.Diese Arbeiten sind im Rahmen von nächtlichen Vollsperrungen der Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Mellendorf vorgesehen. Geplant sind die Arbeiten in fünf Nächten vom Abend des 20. August bis zum Morgen des 25. August, jeweils von circa 20 bis circa 6 Uhr. Der Umleitungsverkehr wird ab der Anschlussstelle Schwarmstedt über die vorhandene Bedarfsumleitung U30 (Schwarmstedt – Berkhof) und weiter über die U32 (Berkhof – Mellendorf) bis zur Anschlussstelle Mellendorf geführt. Der Verkehr in Richtung der A 352 beziehungsweise der A 2 wird in Mellendorf über die vorhandene Bedarfsumleitung U2 (Mellendorf – Langenhagen/Kaltenweide) direkt zur AS Kaltenweide der A 352 geführt. Die Fahrtrichtung Hamburg ist von den nächtlichen Vollsperrungen nicht betroffen, dort stehen weiterhin drei Fahrstreifen zur Verfügung.Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilneh- mer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.