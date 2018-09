Ab in die Pilze

Exkursion mit dem NABU

Mellendorf. Der NABU Wedemark lädt am Sonnabend, 15. September, zu einer Pilz-Führung unter professioneller Leitung des Pilzsachverständigen Horst Labitzke ein. Treffpunkt ist am NABU-Waldhausgelände Mellendorf (an der K 133) um 10 Uhr. Als Pilzsachverständiger und durch seine Lehrtätigkeit am Schulbiologiezentrum in Hannover bietet Horst Labitzke fachkundige Anleitung beim Suchen essbarer Pilze an. Mitgebracht werden sollte ein Korb als Sammelgefäß. Plastiktüten oder -eimer sind nicht geeignet. Darüber hinaus werden ein kleines Messer und ein Pinsel zum Reinigen der Pilze benötigt sowie persönliche Getränke und Essgeschirr. Auch sollte auf geeignete Kleidung und auf festes Schuhwerk geachtet werden. Nach der Führung werden die gesammelten Pilze im Waldhaus zubereitet und können an Ort und Stelle verzehrt werden. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 15 Euro, Kinder zahlen fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Zur Bestätigung der Anmeldung ist daher der Kostenbeitrag vorab auf das Konto des NABU Wedemark zu überweisen. Kinder sind herzlich willkommen, Kinderwagen und Buggys können im Wald jedoch nicht gefahren werden. Anmeldung bis 13. September bei Kerstin Duve unter Telefon (0 51 30) 43 84.