Singen und Schweigen in St. Michaelis

Bissendorf. 30 Minuten Auszeit am Freitagabend – dazu lädt die St. Michaeliskirchengemeinde am Freitag, 16. November, um 19 Uhr in ihre Kirche nach Bissendorf ein. Gedämpftes Licht, Musik von Klavier und Gitarre, die schlichten Gesänge der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé, ein Wort aus der Bibel und Stille – das erwartet die Besucher. „Wir kommen alle aus einer vollen Woche“, beschreibt Pastor Thorsten Buck die Lebenssituation vieler Menschen heute und ist sich sicher: „Dieser Moment zum Innehalten tut Leib und Seele gut.“ Das Abendgebet am Freitag ist der Auftakt für eine kleine Reihe von Taizégebeten in der Kirchengemeinde. Auch im Januar und Februar öffnet die Michaeliskirche an einem Freitagabend die Tür. Am 23. Dezember wird die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze ganz in Kerzenlicht getaucht sein, wenn kurz vor der Zeit, die für viele Familien schon und anstrengend zugleich ist, noch einmal zu Stille und Gesang eingeladen wird. Schon seit den 70er Jahren übt die ökumenische Bruderschaft von Taizé eine große Anziehungskraft auf Jugendliche und junge Erwachsene aus – jedes Jahr fahren Zehntausende Jugendliche in den kleinen Ort in Frankreich, um dort eine Woche zu diskutieren, Kontakte zu knüpfen und mit den Brüdern zu beten. Und viele der Jugendlichen von damals sind längst Erwachsen und tauchen gerne wieder ein in die Gesänge.Das Abendgebet beginnt um 19 Uhr, wer sich in die eingängigen Gesänge einstimmen möchte, hat ab 18.45 Uhr die Gelegenheit dazu.