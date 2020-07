Abendmeditation mit Klangschalen und Gong

Rodenbostel. In Rodenbostel findet am Mittwoch, 29. Juli, um 19 Uhr im Klang- und

Keativzentrum eine „Om-Meditan“ statt. Etwa 90 Minutenn wird Heilpraktikerin Elisabeth Rodenbostel über das Zeichen, die Bedeutung und den Klang des „Om-Zeichens“ mit

Unterstützung von Klangschalen und Gong meditieren. Verschiedene Übungen bringen in einen Zustand tiefer Entspannung. Wegen begrenzter Plätze sind Anmeldungen über das Internet unter kontakt@praxis-rodenbostel oder Telefon (0 50 72) 77 02 88 nötig.

