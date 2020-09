Abendsegen am Sonntag

Mit Musik und Segen in die neue Woche

Bissendorf. Am Sonntag, 6. September, laden Pastor Thorsten Buck und die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis um 18 Uhr zum Abendsegen in die Bissendorfer Kirche ein. Im Mittelpunkt der etwa halbstündigen Andacht steht eine Begebenheit aus den Anfängen der christlichen Gemeinden – und auch damals war es schon so: Es herrschte Unzufriedenheit. Für die musikalische Begleitung sorgt Oliver Huttel an Klavier und Orgel.Mit Rücksicht auf die Maßnahmen zum Schutz vor Coronainfektionen gelten auch beim Abendsegen die in den Kirchen üblichen Regelungen: Bitte mit einer Mund-Nase-Maske kommen und die Abstandsregelungen einhalten – nur miteinander in regelmäßigem Kontakt stehende Personen können direkt nebeneinander sitzen. Während des Abendsegens darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Auch weiterhin wird jedoch auf gemeinsamen Gesang verzichtet.