Abendsegen

Bisssendorf. Ein Abendsegen findet am Sonntagabend 11. Juli,, findet in der St. Michaeliskirche Bissendorf um 18 Uhr statt. Es geht um Abschied und Neubeginn und um Gottes Zusage „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Den kurzen Gottesdienst leitet Lektorin Ira Wilkens. Sie wird musikalisch begleitet von Ole Magers an Klavier und Orgel und Eike Steege an der Posaune. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Ein Mund -Nase-Schutz ist vor allem beim Betreten und Verlassen der Kirche notwendig.