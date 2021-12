Abendsegen

Bissendorf. Am Abend des dritten Advents wird um 18 Uhr in der St. Michaeliskirche Abendsegen gefeiert. Der Besuchsdienst verabschiedet und begrüßt in diesem Rahmen verdiente und neue Ehrenamtliche mit Gebet und Segen. Der Bissendorfer Chor „More Music“ gestaltet den musikalischen Rahmen. Da die Plätze wegen der Corona Beschränkungen begrenzt sind, ist eine Anmeldung entweder unter www.kirche-bissendorf.de oder telefonisch unter Telefon (0 51 30) 6 09 92 08 notwendig.