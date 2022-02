Abendsegen

Bissendorf.

Am Sonntag, 6. März, feiert die St. Michaeliskirchengemeinde in Bissendorf einen Abendsegen um 18 Uhr zur Passionszeit. Versuchungen widerstehen zu können, ist nicht leicht. Was stärkt mich? Diese Gedanken leiten durch den Gottesdienst. Das Ehepaar Bettina und Friedemann Kober werden mit Orgel, Klavier und Geige den Gottesdienst gemeinsam gestalten. Den Gottesdienst leitet Pastorin Wibke Lonkwitz. Es wird gebeten sich unter www.kirche-bissendorf.de anzumelden, eine FFP2 –Maske zu tragen und sich als Genesene, Geimpfte oder Getestete auszuweisen, damit Gemeindegesang gefahrlos möglich ist.