Abendsegen

Bissendorf. Die St. Michaeliskirchengemeinde in Bissendorf feiert am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr einen Abendsegen. Schon unter den Jüngern Jesu gab es Rangstreitigkeiten – dabei hätten sie doch eigentlich anders leben können, oder etwa nicht? Diese Gedanken leiten durch den Gottesdienst. In diesem Gottesdienst wird die Sekretärin und Küsterin Bettina Fraedrich verabschiedet. Maya Krabbe und Melanie Weißkichel werden mit Orgel, Klavier und Querflöte den Gottesdienst musikalisch gestalten.

Den Gottesdienst leitet Pastorin Wibke Lonkwitz. Es wird gebeten, eine FFP2 –Maske zu tragen, damit Gemeindegesang gefahrlos möglich ist. Weitere Informationen zu den Gottesdiensten finden sich auf www.kirche-bissendorf.de.