Abendsegen in St. Michaelis

Bissendorf. Die Bibel gilt als Buch der Bücher. In den biblischen Worten erklingt Gottes Wort. Doch schon in der Geschichte vom Paradies stellt sich die Frage, wie man heute mit dem Wort Gottes umgeht. Die eigene Wahrnehmung zu schulen und den Blick auf das Stärkende in der bekannten Erzählung vom Paradies zu werfen, dazu lädt Lektorin Ute Alfeis ein. Am Sonntagabend, 20. September, leitet sie in der St. Michaeliskirche Bissendorf den Abendsegen um 18 Uhr. Es musizieren Tobias Bialluch und Ole Magers. Tobias Bialluch ist Tenor und studiert derzeit Gesang an der HMTMH Hannover. Gemeinsam mit Ole Magers präsentieren beide Lieder von Mendelssohn, Schubert und Lyra. Der Abendsegen ist ein kurzer Gottesdienst von circa 30 Minuten. Ein Mund-Nase-Schutz ist vor allem beim Betreten und Verlassen der Kirche notwendig.