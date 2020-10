Abendsegen in St.Michaelis

Bissendorf. Kraft tanken, zur Ruhe kommen und gestärkt in die neue Woche weitergehen – das ist das Ziel des Abendsegens. Das Leben in der christlichen Gemeinde kennt viele Regeln, schon von Anfang an. Wie lässt sich damit gut umgehen und nicht daran verzweifeln? Diesen Fragen geht Lektorin Elisabeth Wöbse im Abendsegen am Sonntagabend, 25.Oktober, in der St. Michaeliskirche Bissendorf um 18 Uhr nach. Es musiziert Annika McGuigan, Organistin aus Elze auf Orgel und Klavier. Der Abendsegen ist ein kurzer Gottesdienst von ca. 30 Minuten. Ein Mund – Nasen – Schutz ist vor allem beim Betreten und Verlassen der Kirche notwendig.