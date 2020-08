Abendsegen und Sundowner am Natels-Heidesee

Da Capo Chor singt zum Neustart nach den Ferien

Bissendorf-Wietze. Am Sonntag, 30. August, laden Anja Krüger vom Natels-Heidesee und die evangelische Michaeliskirchengemeinde um 18 Uhr zu „Abendsegen & Sundowner“ ein. Am Ufer des Natels-Heidesees feiert Pastor Thorsten Buck eine Abendandacht zum Atem holen für die neue Woche. Die Musik steuert an diesem Abend der DaCapo Chor bei, für den dieses Engagement unter freiem Himmel eine der wenigen Möglichkeiten ist, wieder gemeinsam zu singen und Menschen zu erfreuen. Für diesen Abend gibt es keine „Regen-Alternative“ – sollten es also richtig regnen, findet der Abendsegen nicht statt.„Wir merken doch, dass wir alle noch etwas atemlos sind nach den letzten Monaten und mit Blick auf das, was da kommt“, berichtet Pastor Thorsten Buck. „Da wollen wir eine halbe Stunde Kraft schöpfen für den Neustart nach den Schulferien.“ Und der Natels-Heidesee ist eben für viele so ein Ort zum Durchatmen, begründet er die ungewöhnliche Ortswahl. Seit Mai hat die Kirchengemeinde ihre sonntäglichen Abendsegen wieder in der Michaeliskirche in Bissendorf gefeiert und in den Schulferien standen Freiluftgottesdienste am Vormittag auf dem Programm. Nun wird die Reihe der Abendsegen um 18 Uhr am letzten Augustwochenende wieder fortgesetzt.„Hier treffen sich zwei Gruppen von Menschen, die sich erholen wollen“, beschreibt Anja Krüger vom Campingplatz Natels-Heidesee die besondere Mischung an diesem Ort. Auf der einen Seite sind da die Gäste des Campingplatzes, für die der See oft seit vielen Jahren ein Ort zum Kraft tanken und zur Begegnung ist. Und auf der anderen Seite sind es die Besucher aus der Wedemark, die hier Abkühlung suchen oder schon als Kinder ihre Freizeit verbracht haben. Im Anschluss an die Andacht gibt es die Möglichkeit einer kleinen Erfrischung in der Gastronomie am Natels-Heidesee. Die Besucher werden gebeten, sich Picknickdecke oder Klappstuhl mitzubringen. Bei der Platzwahl ist es wichtig, den Nachbarn genug Platz zu lassen, damit alle Coronabestimmungen eingehalten werden können. Eine Mund-Nase-Maske beim Kommen und Gehen macht deutlich, dass Rücksicht aufeinander genommen wird.