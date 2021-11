Multimedia.Reportage von Peter von Sassen

Resse. Am Freitag, 19.November, um 20 Uhr ist Peter von Sassen mit seiner Multimedia-Reportage „Abenteuer in Grönland – Mit Eisbrecher und Schlafsack zur nördlichsten Küste der Welt“ im Mooriz, in Resse zu Gast. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Es gelten die 2-G Regeln. Die Karten gibt es für 15 Euro im Mooriz und bei der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf. Es sind nur noch wenige Karten erhältlich. Peter von Sassen zeigt dies Schau live und kommentiert persönlich.