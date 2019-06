Abfuhrtermine verschieben sich

Region. Pfingsten verschieben sich die gewohnten Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). Pfingstmontag, 10. Juni, werden Säcke und Tonnen aller Abfallarten nicht abgeholt. Die Abfuhr wird – Leichtverpackungen in der Stadt Hannover und Altpapier in der gesamten Region eingeschlossen – am Dienstag, 11. Juni, vollständig nachgeholt. Die weiteren Abfuhrtermine in dieser Woche verschieben sich um jeweils einen Tag: von Dienstag auf Mittwoch (12. Juni), von Mittwoch auf Donnerstag (13. Juni), von Donnerstag auf Freitag (14. Juni) und von Freitag auf Samstag (15. Juni).

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Pfingstmontag geschlossen. Auch das neue aha-Kundenzentrum in der hannoverschen Innenstadt, das Servicetelefon, die Gebührenhotline und das Gebühren-Servicebüro sind nicht besetzt.

Auch bei Remondis verschieben sich in der Woche die gewohnten Termine für die Wertstoffabfuhr in den Umlandkommunen Hannovers um jeweils einen Tag. Am Pfingstmontag, 10. Juni, werden die gelben Säcke nicht abgeholt. Stattdessen holt Remondis die LVP-Abfuhr am Folgetag, also Dienstag, 11. Juni, vollständig nach. Die weiteren Abfuhrtermine in der Woche verschieben sich wie folgt: von Dienstag auf Mittwoch (12. Juni), von Mittwoch auf Donnerstag (13. Juni), von Donnerstag auf Freitag (14. Juni) und von Freitag auf Samstag (15. Juni). Die gelben Säcke müssen bis um 7 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden.