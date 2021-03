Abfuhrtermine verschieben sich

Langenhagen. Während wegen der Osterfeiertage die Müllabfuhr in der Woche vor Ostern, also letzte Woche, erstmals jeweils einen Tag vorgezogen wurde, verschiebt sich in der kommenden Woche die Abfuhr von Abfällen und Wertstoffen ab Ostermontag um jeweils einen Tag nach hinten. DAs gilt bis einschließlich Sonnabend, 10. April. aha bittet die Kunden um Unterstützung, damit eine zuverlässige Abholung gewährleistet werden kann.

Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der Wertstoffe im Umland der Region Hannover durch Remondis. Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben auch Ostermontag geschlossen. Auch die Service-Hotline und die Gebühren-Hotline sind an diesem Feiertag nicht besetzt.