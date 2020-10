Absage der Märchentage

Wedemark. Unicef, Arbeitsgruppe Südheide, hat die vom 16. bis 20. November geplanten Wedemärker Märchentage in der Eichenkreuzburg in Bissendorf-Wietze abgesagt. „Das bedauern wir sehr, zumal wir uns auf die 25. Wedemärker Märchentage ganz besonders gefreut hatten. Derzeit erscheint uns diese Veranstaltung jedoch weder umsetzbar

noch mit Blick auf die Teilnehmenden verantwortbar", so Christiane Freude von Unicef. Die nächsten Märchentage in der Eichenkreuzburg werden jetzt für die Woche vom 15. bis 19. November 2021 geplant.