Kirchenkreis-Jugendfestival in Elze

Elze. Entgegen der bereits erfolgten Ankündigungen, findet der Abschluss-Gottesdienst des Kirchenkreis-Jugendfestivals am Sonntag, 25. August, nicht um 11 Uhr, sondern bereits um 10 Uhr statt. Thema des Open-Air-Jugendgottesdienstes, der auf dem Gelände der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen gefeiert wird, ist „Zeit für Freiräume“. Der Gottesdienst bildet den Abschluss des Jugendfestivals der Evangelischen Jugend, das am Vortag am selben Ort stattfindet. Zum Jugendgottesdienst sind alle Interessierten – das Alter spielt dabei keine Rolle – herzlich eingeladen, verbunden mit der Bitte, sich einen Klappstuhl oder eine andere Sitzgelegenheit mitzubringen. Liturgisch gestaltet wird der Gottesdienst von Luis Beimfohr und weiteren Mitgliedern der Evangelischen Jugend; in mehreren Statements und einer inhaltlichen Vertiefung beschäftigen sie sich mit dem Thema „Freiräume“. Für Musik sorgen die Kirchenkreis-Band Sound Factory und der Jugendchor Young Gospel Voices aus Wilkenburg.