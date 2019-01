Abschlussveranstaltung im Forum

Projektes „Joint Venture: Tanzprojekt für Kinder & Jugendliche“

Mellendorf. Das Projekt „Joint Venture: Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche“ endet mit der Abschlussveranstaltungen am Donnerstag, 24. Januar. Es liegen bewegte Monate hinter den Teilnehmern, in denen gemeinsam und ausgiebig geprobt werden konnte. Dabei wurden Grenzen ausgetestet und neue Erfahrungen gewonnen. Besonderer Dank gilt dabei allen Förderern, Projektleitern, Lehrern, Eltern und natürlich den fleißigen Teilnehmern, die sich für das Projekt engagiert haben. Die Teilnehmer freuen sich darauf, vielenBesuchern das Ergebnis präsentieren zu können. Ob Schul- oder Abendvorstellung, zu beiden Terminenheißen die Teilnehmer alle herzlich willkommen. Beteiligte am Projekt sind Kinder der Grundschule Mellendorf, Jahrgang vier, Jugendliche der IGS Wedemark, Jahrgangacht und elf und weitere. Die Schulvorstellung beginnt um 11.30 Uhr und die Abendvorstellung um 18 Uhr im Forum Campus Wedemark. Um Rückmeldung, ob und mit wie vielen Person teilgenommen wird, wird gebeten bei der IGS Wedemark Fritz-Sennheiser-Platz 3, 30900 Wedemark (Mellendorf).