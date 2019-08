Dienstag, 27. August, ab 17.30 Uhr auf dem Gelände des Spaßbades

Wedemark. Die DRLG Wedemark verabschiedet sich am Dienstag, 27. August, von der Sommersaison. Zum jährlichen Abschwimmen hat die Ortsgruppe ihre Mitglieder, aber auch Freunde und Unterstützer eingeladen. Um 17.30 Uhr startet auf der Terrasse des Vereinsheims auf dem Gelände des Spaßbades Mellendorf ein gemütliches Beisammensein mit frischer Bratwurst vom Grill. Mitglieder können sich während der Trainingszeiten in eine Liste für Salat-Spenden eintragen, alle Teilnehmer werden gebeten, eigenes Besteck und Geschirr mitzubringen. Die Veranstaltung läutet auch zeitgleich das Ende der Sommersaison der Wedemärker Rettungsschwimmer ein, ab dem 16. September startet dann der Winter-Trainingsplan, immer montags im Hallenbad Schwarmstedt. Erneut kann die DLRG auf eine erfolgreiche Sommersaison zurückblicken, denn allein in dieser nahmen insgesamt rund 200 Kinder und Jugendliche an der Schwimmausbildung der Ortsgruppe teil, vier Seepferdchen wurden absolviert, 15 Bronze-Abzeichen, zehn Jugendschwimmscheine Silber, drei in Gold. Darüber hinaus haben vier Teilnehmer den Junior-Retter bestanden, 18 das Rettungsschwimmabzeichen, davon zehn Bronze, und acht Silber. Auch Erwachsene haben ihre Schwimmfähigkeit erweitert. So wurde in dieser Saison ein Schwimmschein in Bronze ausgegeben und einer in Silber. Die Vereinsführung zeigt sich damit zufrieden, auch wenn die Zahlen der bestandenen Abzeichen im Anfängerschwimmen etwas zurückgegangen sind. Am 27. August werden den Kindern und Jugendlichen offiziell vor versammelter Runde ihre Abzeichen übergeben. Gäste sind herzlich eingeladen, ebenfalls an der Veranstaltung teilzunehmen.