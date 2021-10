Action in den Herbstferien

Gemeinde bietet Ferienkompass an

Wedemark. Der Ferienkompass 2021 für Herbstferienaktivitäten ist da. Ab sofort liegt er in den Schreibwarengeschäften und im Rathaus aus. Auch online ist er abrufbar.Das Angebot der Veranstaltungen reicht dabei von Basteln, über Glasgravieren, Gartenerkundungen und Spielen und Sport bis hin zu tollen Ausflügen, wie einer Dämmerungsradtour oder Angeboten mit Hunden. Für alle Daheimgebliebenen ist für ein buntes Programm gesorgt! Der Ferienkompass für die Herbstferien kann ab sofort auch von der Webseite der Gemeinde Wedemark, unter www.wedemark.de/ferienkompass heruntergeladen werden. Bei den meisten tollen Angeboten empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Alle Anmeldungen können per Mail unter Jugendpflege@Wedemark.de und per Telefon unter (0 51 30) 58 14 82 erfolgen werden. Darüber stehen die Mitarbeiter der Jugendpflege gerne für Rückfragen zur Verfügung.