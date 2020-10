ADFC-Fahrradklimatest

Ortsgruppe ruft zur Teilnahme auf

Wedemark. Der ADFC – Ortsgruppe Wedemark – bittet alle radfahrenden Wedemärker zur Teilnahme am Fahrradklima-Test 2020. Zum neunten Mal startet bundesweit der ADFC-Fahrradklima-Test. Im Internet können alle Teilnehmer nach verschiedenen Kriterien Ihre Stadt / Ihre Gemeinde bewerten. Es wird z.B. die Sicherheit auf den Straßen bewertet oder der Zustand der vorhandenen Radwege. Das Ergebnis ist ein Zufriedenheitsbarometer der Radfahrenden. Es gibt Auskunft über den Erfolg der bisherigen Maßnahmen und zeigt auch notwendige Verbesserungsmaßnahmen auf. Den Verkehrsplanern und den politisch Verantwortlichen soll das Ergebnis als Orientierungshilfe dienen. Je mehr am Test teilnehmen, desto aussagekräftiger ist das Ergebnis. Also unbedingt mitmachen. Der Fragebogen mit 32 Fragen ist bis zum 30. November im Internet unter www.fahrradklimatest.adfc.de/teilnahme abrufbar. Dort sind auch alle weiteren Informationen zum Fahrradklimatest zu finden. Zudem kann der Fragebogen in Papierform direkt beim ADFC angefordert werden. Der ADFC wird die Ergebnisse auswerten und spätestens im Frühjahr 2021 veröffentlichen.