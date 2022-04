ADFC geht auf Radtour

Wedemark. Am Sonntag, 24. April, bietet der ADFC Ortsgruppe Wedemark wieder eine Tagestour an. Die Sonntagstour führt von Mellendorf nach Ehlershausen und dann weiter nach Engensen. In Engensen ist die Mittagspause in einem Biergarten geplant. Gut gestärkt geht es über Großburgwedel wieder zurück nach Mellendorf. Die Tourenlänge beträgt etwa 65 Kilometer. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen eingeplant. Für Getränke hat jeder bitte selbst zu sorgen.. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind wie immer herzlich willkommen. Tourenleiter sind Klaus Uwe und Monika Wittenbrock. Treffpunkt ist auf demLidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85, in Mellendorf um 10 Uhr.