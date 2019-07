ADFC lädt zur Sonntagstour

Mellendorf. Am Sonntag, 14. Juli, bietet der ADFC Wedemark eine Tagestour an. Die Tour führt über Resse, Stöcken, Letter, vorbei am Englischen Friedhof in Ahlem und weiter zum Benther Berg. Am Benther Berg ist eine längere Einkehr vorgesehen. Zurück geht es wieder nach Ahlem, weiter nach Engelbostel, zum Flughafen Langenhagen und in die Wedemark. Es wird eine landschaftlich abwechslungsreiche Tour angeboten, die alle Sinne anspricht. Die Tour wird von Manfred Wettig geführt und hat eine Länge von circa 65 Kilometern. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen geplant. Für Getränke hat bitte jeder selbst zu sorgen. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind immer herzlich willkommen. Treffpunkt ist der Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf um 9.30 Uhr.