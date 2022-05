ADFC-Radtour am Kanal

Wedemark. Am Sonntag, 8. Mai, bietet der ADFC, Ortsgruppe Wedemark, wieder eine Tagestour an. Die Sonntagstour führt von Mellendorf am Silbersee vorbei zum Mittellandkanal. Der Mittellandkanal ist eine künstliche Wasserstraße und 325 Kilometer lang. Gefahren wird bis zur Anderter Schleuse. Die Mittagspause ist im Anderter Bahnhof geplant. Danach geht es weiter zur Misburger Mergelgrube. Die Grube wurde vor 50 Jahren stillgelegt und die Natur eroberte sich den Raum zurück. Hier gibt es zahlreiche Vögel, Amphibien und Insekten. Wir fahren ein Stück des Natura Trails. Weiter geht es zum Altwarmbüchener See und dann zurück nach Mellendorf. Die Tourenlänge beträgt etwa 60 Kilometer. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen eingeplant. Für Getränke hat jeder bitte selbst zu sorgen. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind immer herzlich willkommen. Tourenleiter sind Manfred Wettig und Detlef Söffker.

Treffpunkt ist am Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85, in Mellendorf um 10 Uhr und um 10.20 Uhr in Bissendorf am Isernhägener Damm.