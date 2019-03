ADFC-Saisonstart

Mellendorf. Der ADFC startet am Mittwoch, 3. April, in die neue Saison. Von April bis Oktober bietet der ADFC wieder jeden Mittwoch ab 18 Uhr Feierabendtouren für jedermann an. Treffpunkt ist der Lidl-Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf. Die wöchentlichen Touren von 20 bis 25 Kilometern werden in gemäßigter Geschwindigkeit gefahren, die jeder schafft.

Die Tourenleiter Wolfgang Leichter, Bernd Rätz, Bernd Rosenberg, Detlef Söffker, Manfred Wettig und Klaus-Uwe Wittenbrock haben die Wintermonate genutzt und interessante Touren ausgearbeitet. Wer gerne Fahrrad fährt und die Geselligkeit liebt, der ist beim ADFC Wedemark gut aufgehoben. Gäste sind immer herzlich willkommen.