ADFC-Touren

Wedemark. Ab April bietet der ADFC, Ortsgruppe Wedemark, wieder wöchentlich Radtouren für Mitglieder und Interessierte an. Von April bis Oktober - stets mittwochs - können sich Interessierte der Gruppe anschließen. Die Touren sind zwischen 20 und 25 Kilometer lang und werden von ausgebildeten Tourenleitern durchgeführt. Die Fahrradfahrer sind jeweils zwei Stunden in der Wedemark und den angrenzenden Kommunen unterwegs. Am Tourenende wird eine Einkehr mit gemütlichen Beisammensein angeboten.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am Lidl Parkplatz, Wedemarkstraße 85, in Mellendorf.

Jeden zweiten Sonntag im Monat werden Tagestouren angeboten.

Am 10. April findet die erste Sonntagstour statt.Tourenleiter ist Detlef Söffker. Mit der S-Bahn geht es dann nach Hannover. Vom Bahnhof Ledeburg geht es zur Wasserstadt Limmer, über den Welfengarten geht es dann weiter in die Innenstadt und über die Eilenriede, durch die List, Vahrenheide und Langenhagen zurück in die Wedemark. Die Tour ist etwa 40 Kilometer lang. Mittags ist eine Einkehr in der Steintormasch geplant. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Bahnhof Mellendorf. Der Zustieg in Bissendorf ist möglich.







Gäste sind herzlich willkommen.