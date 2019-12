ADFC-Versammlung

Wedemark. Der ADFC Ortsgruppe Wedemark lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlungam Sonnabend, 11. Januar, um 14 Uhr im Restaurant Zum Alten Zöllnerhaus, Wiechendorfer Weg 1, in Schlage Ickhorst statt. Vor der Jahresversammlung wird es um 13 Uhr ein Grünkohl-Essen geben. Anmeldungen für das Essen nimmt Karin Klitsch bis zum 4. Januar an. E wird einen Rückblick auf die Sonntagstouren zum Benther Berg über Resse, Stöcken, Letter, Touren nach Hannover zum Beispiel über Isernhagen, Lahe, die Eilenriede und eine Tour nach Engensen über Ehlershausen geben. Die Touren waren etwa 60 Kilometer lang und immer war eine Einkehr zum Mittagessen möglich.

Es waren aber auch Besichtigungen im Angebot: Ein Besuch bei der Firma Kirsch Pharma HealthCare in Bissendorf, eine Besichtigung des Niedersächsischen Landtages mit anschließender Diskussionsrunde und eine Fahrt zum Celler Weihnachtsmarkt mit Schloßbesichtigung. Und nicht zu vergessen die Unterstützung beim Radweg der Kinderrechte, die Teilnahme am Pedelec-Aktionstag und die Einweihung der Bank am Ortberg in Wennebostel.