ADFC-Versammlung

Wedemark. Der ADFC Ortsgruppe Wedemark lädt alle Mitglieder herzlich ein zur Jahreshauptversammlung und Grünkohlessen am Sonnabend, 12. Januar, im Restaurant Zum Alten Zöllnerhaus in Schlage-Ickhorst. Das Grünkohlessen beginnt um 12 Uhr, die Jahreshauptversammlung um 13.30 Uhr. Nach dem Essen eröffnet der erste Vorsitzende Wolfgang Leichter die Jahreshauptversammlung. Geplant ist ein Rückblick auf eine

erfolgreiche Saison 2018 mit Sonntagstouren und Besichtigungen und es gibt einen interessanten Ausblick auf die Fahrradsaison 2019. Danach folgen die Entlastungen und Neuwahlen/Bestätigungen zu einzelnen Ämtern und am Ende ist noch Zeit für eine anregende Diskussion.