Advent? – Das dauert doch noch!

Helstorf/Abbensen. Es stimmt schon. Bis zum 1. Advent sind es noch gut zwei Monate. Die Planungen für diese Zeit sind aber bereits in vollem Gange. In der Kirchen- und Kapellengemeinde Helstorf/Abbensen ist es eine lieb gewordene Tradition, den „Lebendigen Adventskalender“ zu begehen. Vom 1. Dezember bis zum Heiligabend stellen sich Menschen, Gruppen und Organisationen für dieses Ritual zur Verfügung. Sie laden ein, haben passend zum Datum ein Fenster gestaltet. Dies erklären sie den Besuchern. Es werden weihnachtliche Lieder gesungen, weihnachtliche Geschichten präsentiert und am Ende kann bleiben, wer möchte, um Tee oder Punsch und Gebäck in gemütlicher Runde zu sich zu nehmen. Auch in diesem Jahr sind die Dörfer gefragt: Abbensen, Dudenbostel, Helstorf, Luttmersen, Rodenbostel, Vesbeck, Warmeloh. Wer Lust hat, aktiv am Lebendigen Adventskalender teilzunehmen, der melde sich bitte bis zum 7. November bei Marlies Knigge unter der Telefonnummer (0 50 72) 18 65 an. Marlies Knigge gibt neben dem Termin auch weitere Auskünfte.