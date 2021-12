Advent im Kerzenschein

„Wir haben gefragt, was wir uns im Advent wünschen“, beschreibt Buck den Hintergrund. „Und wir waren uns einig: Ruhe und Konzentration in einer Zeit, die wir oft als unruhig erleben – und eine offene Kirche, wenn wir uns gerade wieder Sorgen machen, wie Weihnachten unter diesen Bedingungen gefeiert werden kann.“Für die Andachten gilt das Hygienekonzept der Kirchengemeinde. Besucher werden gebeten, eine medizinische Maske zu tragen und Abstände zu wahren. Weitere Termine sind der 8., 15. und 22. Dezember. Auch die Reihe „Advent unter dem Glockenturm“ wird in diesem Jahr immer freitags mit Adventsandachten in Resse, Scherenbostel und Bissendorf-Wietze unter der Leitung von Pastorin Wibke Lonkwitz fortgesetzt.