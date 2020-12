Adventsaktion der Meitzer auf NDR

Meitze. Da auch in Meitze die traditionelle Adventsfeier in diesem Jahr ausfallen muss, haben sich Feuerwehr und Schützenverein einen anderen Weg für die Meitzer überlegt. Zur Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit sind Adventstüten verteilt worden. Sie beeinhalten neben Tee und Kerze auch selbstgebackene Kekse unter anderem von der Jugend. „Wir möchten diesen Advent in der Tüte am heutigen Sonnabend, 12. Dezember, um 16 Uhr gemeinsam feiern indem wir das abgedruckte Lied Fröhliche Weihnacht singen. Der NDR1 wird das Lied für uns um 16 Uhr spielen und auch einen kleinen Beitrag zur Aktion senden. Wir laden alle Interessierten herzlich ein zusammen aber mit Abstand zu singen, und so die Vorweihnachtszeit zu feiern", so Initiatorin Alexandra Backhaus.