Adventsbasar in Abbensen am 23. November

Abbensen. Der Adventsbasar in Abbensen findet in diesem Jahr am Sonnabend, 23. November, ab 14 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus statt. An den Buden und Standplätzen werden selbst hergestellte kunsthandwerkliche Gegenstände, Adventsgestecke und Kränze angeboten. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt. Das bei den Kinder sehr beliebte Nostalgiekarussell ist selbstverständlich auch wieder da, Kids bis zu einem Alter von circa zwölf Jahren können hier kostenlos ihre Runden drehen. Im Dorfgemeinschaftshaus steht wieder eine Kaffeetafel mit selbst gebackenen Torten bereit und die beliebte Tombola ist mit 500 schönen Preisen gut bestückt, unter anderem gibt es einen Flachbildfernseher und eine Playstation zu gewinnen. Der Dorfverschönerungsverein Abbensen freut sich auf viele Besucher.