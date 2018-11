Adventsbasar in Abbensen am 24. November

Abbensen. Der Dorfverschönerungsverein (DVV) Abbensen lädt in diesem Jahr am Sonnabend, 24. November, ab 14 Uhr zum Adventsbasar am und im Dorfgemeinschaftshaus ein. Auf dem Festplatz sind alle Buden und Standplätze belegt, so dass sich die Besucher auf ein umfangreiches Angebot von selbst hergestellten kunsthandwerklichen Gegenständen, Adventsgestecken und Kränzen sowie leckeren Getränken und Speisen freuen können. Im Dorfgemeinschaftshaus steht wieder eine Kaffeetafel mit selbst gebackenen Torten bereit und die beliebte Tombola ist mit vielen schönen Preisen gut bestückt. Kinder bis zu einem Alter von circa zwölf Jahren können auf einem Nostalgiekarussell kostenlos ihre Runden drehen. Der DVV freut sich auf viele Besucher.