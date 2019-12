Adventsfeier

Mellendorf. Am 3. Advent, 15. Dezember, findet um 15 Uhr im Gemeinschaftshaus an der Hermann-Löns-Straße, unterhalb des Fernmeldeturmes, die Adventsfeier für Mitglieder und Freunde des Vereins der Gartenfreunde statt. Der Tradition verpflichtend soll mit allen Anwesenden und den Kindern bei Kerzenschein, Lieder zum Advent, sowie Gemütlichkeit bei Kaffee und Kuchen gepflegt werden. Bei anregenden Gesprächen kann der Abschied vom alten Gartenjahr leichter fallen, sowie die Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest schön werden.

Der Nikolaus kommt auch, die Eltern der teilnehmenden Kinder können ein kleines Geschenk im Wert nicht über zehn Euro als Überraschung in den Weihnachtssack legen. Anmeldung der Kinder bitte bis zum 10. Dezember unter Rufnummer (0 51 30) 3 70 77 oder (01 77) 6 20 57 44.