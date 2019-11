Adventsfeier mit Kindertheater

Gailhof. Alle Gailhofer Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Gäste sind zur Adventsfeier mit Theateraufführung der Gailhofer Kidner eingeladen. 16 Gailhofer Kinder spielen am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr (Einlass ab 14.20 Uhr) „Die goldene Gans“ im Jugend-, Gäste und Seminarhaus, Am Jugendheim 7. Im Anschluss an das Theaterstück ist für das leibliche Wohl gesorgt mit Kaffee und selbst gebackenen Torten. Der Eintritt beträgt drei Euro pro Person.