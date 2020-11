Adventsflohmarkt fällt aus

Helstorf. Am ersten Advent, 29. November, wird es in diesem Jahr keinen Adventsflohmarkt in Helstorf geben. Spenden von weihnachtlichen Dekoartikeln werden jedoch gerne entgegengenommen. Im nächsten Jahr werden sie in gewohnter Weise bei der Ausstellung zum Verkauf angeboten. Abgabe von Spenden bei Familie Kober, Tannenweg 15, Telefon (0 50 72) 74 12.