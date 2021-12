Adventskalender 2021

Erste Gewinnnummern stehen fest

Wedemark. Auch in diesem Jahr gibt es den beliebten Lions-Club-Adventskalender. Hinter jedem der 24 Türchen stecken Preise, die in Form von Gutscheinen täglich verlost werden. Ortsbekannte Wirte laden zu Speis und Trank an, lokale Fachhändler bieten Kostbarkeiten aus der Region an und wohltuende Massagen sorgen für Entspannung. Highlight des Kalenders sind diverse Reise- und Eventgutscheine, die sogar über die Wedemark hinausreichen. Insgesamt beläuft sich der Gesamtwert der Sachpreise auf über 8.100 Euro.Hier die ersten Gewinner: 1. Dezember - Nummer 753 und 396 je einen Verzehrgutschein für das Restaurant Resseo im Wert von 15 Euro; Nummer 817 ein Einkaufsgutschein bei "Petit Four" im Wert von 30 Euro; Nummer 1049, 1582, 1426 und 1865 je einen Verzehrgutschein bei der Fuhrberger Spargelwirtschaft im Wert von 30 Euro; 2. Dezember - Nummern 1252, 1042 und 768 je einen Gutschein für eine 5er-Karte beim Physical-Center-Fitness im Wert von 60 Euro; Nummer 1253 und 634 je einen Gutschein bei "Baires Import" für Wein- und Ginproben für zwei Personen; 3. Dezember - Nummern 1243, 1180 und 481 je einen Verzehrgutschein bei Ristorante Pinocchio Bella Vista im Wert von 20 Euro; Nummern 772, 1632 und 595 je einen Verzehrgutschein vom Seehaus Isernhagen im Wert von 20 Euro; Nummern 11, 1459,459, 730 und 100 je einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro bei "Schuh-Kohne"; 4. Dezember - Nummern 149, 1694, 1215, 1466, 1447, 1879, 1936, 1363, 1395, 1884 je ein Einkaufsgutschein im Wert von 15 Euro von "Villmann Baumschulern"; Nummern 895, 1169, 1685, 1014, 1245, 471, 1885, 893 je einen Gutschein für eine Wirbelsäulenuntersuchung bei "Chiropractic Clinic Wolfgang Kailing" im Wert von 35 Euro.