Adventskalender 2021

Losnummern unter notarieller Aufsicht gezogen

Wedemark. Die nächsten Losnummern im Lions-Club-Adventskalender stehen fest. Folgende Nummern haben gewonnen: 19. Dezember - die Nummern 1182 und 1059 gewinnen Weinpräsente von "Müsken & Sohn" im Wert von 25 Euro; die Nummern 1891, 1760 und 725 erhalten je einen Verzehrgutschein von "Kuhlmann´s Restaurant" im Wert von 20 Euro; die Nummern 1058, 1955, 1628, 1680 und 602 erhalten Einkaufsgutscheine vom "Spargelhof Hemme" im Wert von 20 Euro; 20. Dezember - die Nummern 604 und 1988 gewinnen je eine Tennistraingsstunde beim Tennisclub TSV Schwarz-Weiß Hannover im Wert von 80 Euro; die Nummern 1953, 282, 1205, 1887 und 1669 gewinnen je eine Segwaytour in der Wedemark über "Müller & Partner Versicherungsmakler" im Wert von 50 Euro; 21. Dezember - die Nummern 294, 1365, 372 und 1904 erhalten Massagegutscheine bei "Physio am Langen Felde - Brix & Sackmann" im Wert von 18 Euro; die Nummern 1301, 1850 und 145 erhalten Einkaufsgutscheine von "Bauspezi - E. Marks Baustoffhandel" im Wert von 25 Euro; die Nummern 1379, 1593, 1461, 331 und 736 erhalten Einkaufsgutscheine von Spielwaren Bertram" im Wert von 20 Euro; 22. Dezember - die Nummern 1362, 645, 14, 1934 und 1410 erhalten Gutscheine für eine Fußpflege bei "Samtfüsschen" im Wert von 28,50 Euro; die Nummern 1784 und 564 erhalten Gutscheine für eine Gestaltung von Briefpapier oder professioneller Fotoretouche von "Tribeca"; 23. Dezember - die Nummern 1307, 690, 316, 539 und 191 erhalten Gutscheine der Elzer Apotheke im Wert von 20 Euro; die Nummern 985, 1968, 314, 638 und 861 erhalten Verzehrgutscheine im Wert von 20 Euro für "EMMA - Café und Restaurant"; die Nummern 1817, 654, 1614, 721 und 719 erhalten Weinpräsente von "Fein & Wein" im Wert von 20 Euro; 24. Dezember - die Nummern 1151 und 216 erhalten einen Gutschein im Wert von 30 Euro für eine 30-minütige Peter-Hess-Klangmassage bei "Klangmassage Sabine Tribohn"; die Nummern 68 und 663 erhalten Gutscheine für eine Klangmeditation in der Gruppe bei "Klangmassage Sabine Triibohn"; die Nummern 171, 1544, 416, 1043, 119, 1691, 1611, 1649, 1725 und 873 erhalten je einen Präsentkorb vom "Famila-Markt" im Wert von 40 Euro.